２８日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年06月28日07時10分
【１面トップ】
〔朝日〕ふるさと納税 経費厳格化 寄付後含め５割まで 地場産品の基準も
〔毎日〕高出生率 幸せですか タイ 少子化で得た経済発展〔世界人口考〕
〔読売〕露、反乱の捜査終結 プーチン氏 「内戦を阻止」強調 プリゴジン氏 ベラルーシ到着
〔日経〕賃上げ継続、人に積極投資 ＡＧＣ、３０年まで 凸版も５年間決定 働きがい高める
〔産経〕ウクライナ新幹線構想 副首相意向 復興に日本の技術
〔東京〕知る権利デジタル化消極的 情報公開「オンライン申請」２省のみ 閣議決定１年 デジタル庁さえ紙
【共通ニュース】
◆「卓越大」候補に３校 秋頃選定 東大・京大・東北大 １０兆円ファンド
◆園バスに安全装置５５％ 義務化後初の調査 自治体間で差
◆石原氏「参院くら替え」 衆院選不出馬 ２５年出馬目指す
◆有明ノリ「漁連に全量出荷」誓約書ＮＧ 公取委指摘、福岡は廃止へ
◆最大の鉄剣２．３メートルのうねり 奈良・富雄丸山古墳出土
◆飲酒運転 退職金ゼロ「適法」 最高裁、懲戒免職の元教諭に
◆ドミノピザ不当表示 措置命令 サービス料小さく記載
◆八村 Ｗ杯欠場 「ＮＢＡキャリアを考慮」（続）