【１面トップ】

〔朝日〕ふるさと納税 経費厳格化 寄付後含め５割まで 地場産品の基準も

〔毎日〕高出生率 幸せですか タイ 少子化で得た経済発展〔世界人口考〕

〔読売〕露、反乱の捜査終結 プーチン氏 「内戦を阻止」強調 プリゴジン氏 ベラルーシ到着

〔日経〕賃上げ継続、人に積極投資 ＡＧＣ、３０年まで 凸版も５年間決定 働きがい高める

〔産経〕ウクライナ新幹線構想 副首相意向 復興に日本の技術

〔東京〕知る権利デジタル化消極的 情報公開「オンライン申請」２省のみ 閣議決定１年 デジタル庁さえ紙

【共通ニュース】

◆「卓越大」候補に３校 秋頃選定 東大・京大・東北大 １０兆円ファンド

◆園バスに安全装置５５％ 義務化後初の調査 自治体間で差

◆石原氏「参院くら替え」 衆院選不出馬 ２５年出馬目指す

◆有明ノリ「漁連に全量出荷」誓約書ＮＧ 公取委指摘、福岡は廃止へ

◆最大の鉄剣２．３メートルのうねり 奈良・富雄丸山古墳出土

◆飲酒運転 退職金ゼロ「適法」 最高裁、懲戒免職の元教諭に

◆ドミノピザ不当表示 措置命令 サービス料小さく記載

◆八村 Ｗ杯欠場 「ＮＢＡキャリアを考慮」（続）