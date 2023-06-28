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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年06月28日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕ふるさと納税　経費厳格化　寄付後含め５割まで　地場産品の基準も
〔毎日〕高出生率　幸せですか　タイ　少子化で得た経済発展〔世界人口考〕
〔読売〕露、反乱の捜査終結　プーチン氏　「内戦を阻止」強調　プリゴジン氏　ベラルーシ到着
〔日経〕賃上げ継続、人に積極投資　ＡＧＣ、３０年まで　凸版も５年間決定　働きがい高める
〔産経〕ウクライナ新幹線構想　副首相意向　復興に日本の技術
〔東京〕知る権利デジタル化消極的　情報公開「オンライン申請」２省のみ　閣議決定１年　デジタル庁さえ紙
【共通ニュース】
◆「卓越大」候補に３校　秋頃選定　東大・京大・東北大　１０兆円ファンド
◆園バスに安全装置５５％　義務化後初の調査　自治体間で差
◆石原氏「参院くら替え」　衆院選不出馬　２５年出馬目指す
◆有明ノリ「漁連に全量出荷」誓約書ＮＧ　公取委指摘、福岡は廃止へ
◆最大の鉄剣２．３メートルのうねり　奈良・富雄丸山古墳出土
◆飲酒運転　退職金ゼロ「適法」　最高裁、懲戒免職の元教諭に
◆ドミノピザ不当表示　措置命令　サービス料小さく記載
八村　Ｗ杯欠場　「ＮＢＡキャリアを考慮」（続）

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