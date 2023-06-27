岸田首相、ＩＡＥＡ事務局長と面会へ 来月４日にも、処理水放出巡り
2023年06月27日21時11分
東京電力福島第１原発の敷地内に保管されている処理水の海洋放出計画を巡り、岸田文雄首相が７月４日にも国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長と面会する方向で調整していることが２７日、分かった。ＩＡＥＡは処理水の安全性について検証している。近くまとめる包括報告書をグロッシ氏が首相に手渡す。
岸田首相、ＩＡＥＡ事務局長と面会へ 来月４日にも、処理水放出…
2023年06月27日21時11分
東京電力福島第１原発の敷地内に保管されている処理水の海洋放出計画を巡り、岸田文雄首相が７月４日にも国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長と面会する方向で調整していることが２７日、分かった。ＩＡＥＡは処理水の安全性について検証している。近くまとめる包括報告書をグロッシ氏が首相に手渡す。
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