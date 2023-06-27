森がサヨナラ本塁打 プロ野球・オリックス―ロッテ
2023年06月27日20時56分
オリックスがサヨナラ勝ちで首位浮上。１―０の九回に追い付かれたが、直後に森のソロで決着をつけた。宮城が８回３安打無失点の力投。ロッテは佐々木朗が７回１失点と好投。打線も終盤に粘りを見せたが、益田が痛恨の一発を浴びた。
森がサヨナラ本塁打 プロ野球・オリックス―ロッテ
2023年06月27日20時56分
オリックスがサヨナラ勝ちで首位浮上。１―０の九回に追い付かれたが、直後に森のソロで決着をつけた。宮城が８回３安打無失点の力投。ロッテは佐々木朗が７回１失点と好投。打線も終盤に粘りを見せたが、益田が痛恨の一発を浴びた。
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