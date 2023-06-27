受信料収入、４年連続減少 「未払い」増加影響―ＮＨＫの２２年度決算
2023年06月27日20時29分
ＮＨＫが２７日発表した２０２２年度決算（単体）によると、受信料収入は前年度比１．１％減の６７２５億円となり、４年連続で減少した。契約数の減少に加え、物価高の影響などで受信料の支払いが１年以上滞っている契約者が増えたことが響いた。
受信料収入、４年連続減少 「未払い」増加影響―ＮＨＫの２２年…
2023年06月27日20時29分
ＮＨＫが２７日発表した２０２２年度決算（単体）によると、受信料収入は前年度比１．１％減の６７２５億円となり、４年連続で減少した。契約数の減少に加え、物価高の影響などで受信料の支払いが１年以上滞っている契約者が増えたことが響いた。
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