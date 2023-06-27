巨人は２７日、坂本勇人内野手が右太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。２３日の広島戦（マツダ）で痛め、２４日に出場選手登録を外れていた。故障班に入り、リハビリを続ける。今季はここまで６３試合に出場し、打率２割７分、１０本塁打、２８打点。