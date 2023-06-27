大塚製薬、アルツハイマー関連薬の承認申請へ 抗精神病薬に効能追加、２３年後半に
2023年06月27日18時31分
大塚ホールディングス傘下の大塚製薬は２７日、抗精神病薬「レキサルティ（一般名ブレクスピプラゾール）」について、アルツハイマー病関連薬としての効能を追加する承認申請を、２０２３年後半に厚生労働省に行うと発表した。
大塚製薬、アルツハイマー関連薬の承認申請へ 抗精神病薬に効能…
2023年06月27日18時31分
大塚ホールディングス傘下の大塚製薬は２７日、抗精神病薬「レキサルティ（一般名ブレクスピプラゾール）」について、アルツハイマー病関連薬としての効能を追加する承認申請を、２０２３年後半に厚生労働省に行うと発表した。
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