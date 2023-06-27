プロ野球速報 （２７日）
2023年06月27日19時25分
＜セ＞
ヤクル － 巨 人（雨天中止、秋田こまち）
中 日 ３－５ 阪 神（４回表、甲子園）
ＤｅＮ １－１ 広 島（５回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ０－１ オリッ（５回裏、京セラドーム大阪）
日ハム ０－０ 西 武（３回裏、沖縄セルラー那覇）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２７日）
2023年06月27日19時25分
＜セ＞
ヤクル － 巨 人（雨天中止、秋田こまち）
中 日 ３－５ 阪 神（４回表、甲子園）
ＤｅＮ １－１ 広 島（５回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ０－１ オリッ（５回裏、京セラドーム大阪）
日ハム ０－０ 西 武（３回裏、沖縄セルラー那覇）
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