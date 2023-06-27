ＮＴＴ、魚介類の陸上養殖で新会社 ７月１日に事業開始
2023年06月27日17時47分
ＮＴＴは２７日、魚介類の陸上養殖を行う新会社を設立すると発表した。７月１日に事業を開始する。品種改良技術で成長の速度を高めた養殖魚の生産や販売などを始める。２８年度には単年度の収益として１００億円の達成を目指す。人口増による食料問題の解決や環境負荷の軽減、地域の水産業振興につなげる狙いだ。
ＮＴＴ、魚介類の陸上養殖で新会社 ７月１日に事業開始
2023年06月27日17時47分
ＮＴＴは２７日、魚介類の陸上養殖を行う新会社を設立すると発表した。７月１日に事業を開始する。品種改良技術で成長の速度を高めた養殖魚の生産や販売などを始める。２８年度には単年度の収益として１００億円の達成を目指す。人口増による食料問題の解決や環境負荷の軽減、地域の水産業振興につなげる狙いだ。
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