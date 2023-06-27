円、１４３円台半ば 対ユーロは１５年ぶり安値―ロンドン外為
2023年06月27日17時32分
【ロンドン時事】２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４３円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１４３円４７～５７銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円は対ユーロでは売られ、２００８年９月以来約１５年ぶりに一時１ユーロ＝１５７円台を付けた。同時刻現在は１５６円９５銭～１５７円０５銭と、３９銭の円安・ユーロ高。
円、１４３円台半ば 対ユーロは１５年ぶり安値―ロンドン外為
2023年06月27日17時32分
【ロンドン時事】２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４３円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１４３円４７～５７銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円は対ユーロでは売られ、２００８年９月以来約１５年ぶりに一時１ユーロ＝１５７円台を付けた。同時刻現在は１５６円９５銭～１５７円０５銭と、３９銭の円安・ユーロ高。
こんな記事も
国際用語
国際
中国、イスラエル首相を招待 パレスチナ和平で影響力誇示か(06/27 22:48)
反乱収束させ「内戦阻止」 軍・治安機関の掌握アピール―プーチン氏(06/27 22:08)
プリゴジン氏、ベラルーシ到着か ロシア当局、反乱の捜査終結―ワグネル拠点、移転の可能性(06/27 22:06)
経済協力強化で合意 中国主席、ＮＺ首相と会談(06/27 22:03)
米ＥＶ新興、破産申請 提携先の鴻海を提訴(06/27 21:42)
円下落、１４３円台後半 対ユーロは１５年ぶり安値―ロンドン外為(06/27 20:57)
中国首相、対話強化訴え 対米意思疎通に意欲―夏季ダボスで演説(06/27 20:30)
ベルギー前国王が入院(06/27 19:09)
独アウディ元会長に有罪判決 排ガス不正(06/27 18:58)
日本兵の遺骨収集、本格再開へ ３０万人分、今もフィリピンに(06/27 18:23)
円、１４３円台半ば 対ユーロは１５年ぶり安値―ロンドン外為(06/27 17:32)
中国へのサル輸出中止 活動家の提訴受け―スリランカ(06/27 15:40)
女性「抑圧しない」と宣言 タリバン指導者、柔和姿勢強調―アフガン(06/27 14:22)
日本の魅力、玩具で紹介 ゲーム、キャラクター多数展示―サンパウロ(06/27 13:26)
「エルミタージュ美術館」改名 オランダ(06/27 13:05)
「中ロのスパイ」多い スイス情報機関認める(06/27 12:45)
首都の警察拠点、陥落か ＲＳＦが宣言―スーダン(06/27 12:17)
ハマスに８億円送金 オランダ検察、父娘逮捕(06/27 11:50)
「イスラエルのドローン撃墜」 ヒズボラ主張―レバノン(06/27 10:49)
現職ビオ氏が優勢 シエラレオネ大統領選(06/27 10:36)
ロシア大統領、プリゴジン氏の「裏切り」非難 ワグネル活動禁止も(06/27 08:24)
対中投資規制、７月下旬発表か ハイテク分野対象―米報道(06/27 08:12)
米財務長官が訪中計画 ７月初めに―通信社報道(06/27 07:52)
「全方面で前進」 ウクライナ大統領、東・南部の前線を訪問(06/27 07:24)
与野党、処理水巡り攻防激化 刺し身会食、断食闘争も―韓国(06/27 07:16)
民主「泡沫」候補が健闘？ バイデン氏への高齢不安反映―米大統領選(06/27 07:15)
武装反乱、プーチン政権弱体化には至らず 笹川平和財団の畔蒜主任研究員(06/27 07:14)
反乱収束後も攻撃継続 影響限定、「好機」と期待感も―ウクライナ(06/27 07:13)
バイデン米大統領、ワグネル反乱への関与否定 ロシアの責任転嫁許さず(06/27 06:49)
中国内陸部から打ち上げか ２１年日本飛来の「偵察気球」―英ＢＢＣ(06/27 06:46)
ウォール・ストリート・ジャーナル