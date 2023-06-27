【ロンドン時事】２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４３円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１４３円４７～５７銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。

円は対ユーロでは売られ、２００８年９月以来約１５年ぶりに一時１ユーロ＝１５７円台を付けた。同時刻現在は１５６円９５銭～１５７円０５銭と、３９銭の円安・ユーロ高。