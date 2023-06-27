賞味期限が近かったり、販売時期を終えたりして廃棄されるケースが多い食品を買い取り、販売するＥＣ（電子商取引）サイトを運営するクラダシ（東京都品川区、関藤竜也社長）が３０日、東証グロース市場に上場する。公募増資で調達する資金は新規ユーザー獲得のためのシステム開発費に充てる。