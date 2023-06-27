ＳＢＩ新生銀行は２７日、８月下旬に実施予定の臨時株主総会について、議決権を行使できる株主を確定する「基準日」を７月１２日に設定したと発表した。同行の上場廃止に向け、総会では株式併合や定款変更を諮る予定。具体的な日程は今後詰める。