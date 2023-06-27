自民、地方組織と党改革協議
2023年06月27日16時03分
自民党の党改革実行本部（本部長・茂木敏充幹事長）は２７日、北海道、東北、北関東、南関東、東京の各ブロックに所属する都道県連と、テレビ会議システムを使って党改革について意見交換した。地方組織の意向を吸い上げるのが狙いで、今後も他の府県連と順次行う。
自民、地方組織と党改革協議
2023年06月27日16時03分
自民党の党改革実行本部（本部長・茂木敏充幹事長）は２７日、北海道、東北、北関東、南関東、東京の各ブロックに所属する都道県連と、テレビ会議システムを使って党改革について意見交換した。地方組織の意向を吸い上げるのが狙いで、今後も他の府県連と順次行う。
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