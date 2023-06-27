守りを改善したい バスケット女子アジア杯
2023年06月27日15時52分
日本・恩塚監督 フィリピンは１対１のスキルが高く、守り切れない場面が何回かあった。改善したい。（次戦の）オーストラリアはシュート力があるので、いいリズムに持っていかれないようディフェンスで主導権を握りたい。（時事）
守りを改善したい バスケット女子アジア杯
2023年06月27日15時52分
日本・恩塚監督 フィリピンは１対１のスキルが高く、守り切れない場面が何回かあった。改善したい。（次戦の）オーストラリアはシュート力があるので、いいリズムに持っていかれないようディフェンスで主導権を握りたい。（時事）
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