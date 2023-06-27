ドミノ・ピザジャパンに措置命令 チラシに不当表示―消費者庁
2023年06月27日15時35分
チラシに不当表示をしていたとして、消費者庁は２７日、宅配ピザ大手「ドミノ・ピザジャパン」（東京都）に対し、景品表示法違反（有利誤認）で再発防止などを求める措置命令を出した。
ドミノ・ピザジャパンに措置命令 チラシに不当表示―消費者庁
2023年06月27日15時35分
チラシに不当表示をしていたとして、消費者庁は２７日、宅配ピザ大手「ドミノ・ピザジャパン」（東京都）に対し、景品表示法違反（有利誤認）で再発防止などを求める措置命令を出した。
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