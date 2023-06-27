復興次官に角田統括官 財務省出身者で初
2023年06月27日12時39分
復興庁は２７日、石田優事務次官が退任し、後任に財務省出身の角田隆統括官を充てる幹部人事を発表した。同省出身者の次官起用は初めて。発令は７月４日付。
復興次官に角田統括官 財務省出身者で初
2023年06月27日12時39分
復興庁は２７日、石田優事務次官が退任し、後任に財務省出身の角田隆統括官を充てる幹部人事を発表した。同省出身者の次官起用は初めて。発令は７月４日付。
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