カジノ管理委事務局長に坂口氏
2023年06月27日12時21分
政府のカジノ管理委員会は２７日、次官級の事務局長に坂口拓也事務局次長を昇格させる人事を発表した。発令は７月４日付。
カジノ管理委事務局長に坂口氏
2023年06月27日12時21分
政府のカジノ管理委員会は２７日、次官級の事務局長に坂口拓也事務局次長を昇格させる人事を発表した。発令は７月４日付。
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