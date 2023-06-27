２５２円安の３万２４４６円７０銭 ２７日午前の平均株価
2023年06月27日11時39分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４４６円７０銭と前日終値比２５２円１１銭安で終わった。出来高は概算で６億３７００万株。
２５２円安の３万２４４６円７０銭 ２７日午前の平均株価
2023年06月27日11時39分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４４６円７０銭と前日終値比２５２円１１銭安で終わった。出来高は概算で６億３７００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
日本の魅力、玩具で紹介 ゲーム、キャラクター多数展示―サンパウロ(06/27 13:26)
近鉄ＧＨＤ、近ツー過大請求で陳謝 株主総会(06/27 13:15)
国税庁長官に住沢氏 官房長に宇波首相秘書官(06/27 13:11)
任天堂創業家の提案一部可決 取締役７人選任―東洋建設株主総会(06/27 13:10)
為替「強い緊張感で注視」 鈴木財務相(06/27 12:48)
韓国「旧ホワイト国」復帰決定 輸出管理、全面正常化へ―政府(06/27 12:46)
ＫＤＤＩ、訪日客の人流分析サービス 自治体向け、観光振興に(06/27 12:37)
経産次官に飯田氏(06/27 12:32)
金融庁長官に栗田氏 金融国際審議官は有泉氏(06/27 12:31)
ＧＸ債、支援４条件を確認 来年度概算要求に反映―政府(06/27 12:31)
日銀の国債保有、過去最大 ３月末５３％、金利抑制で(06/27 12:16)
円相場、１４３円３９～４０銭 ２７日正午現在(06/27 12:08)
２５２円安の３万２４４６円７０銭 ２７日午前の平均株価(06/27 11:39)
有志国と供給網構築 地政学リスクに対応―通商白書(06/27 10:56)
円相場、１４３円４６～４７銭 ２７日午前９時現在(06/27 09:07)
育児中の保険料免除 国民年金、自営業者ら―厚労省(06/27 08:26)
生成ＡＩでエントリーシート 就活支援サービス増加(06/27 07:11)
国交次官に和田氏 旧建設省系が昇格へ(06/27 07:08)
漢字に「ルビ」普及へ財団 マネックス松本氏が社会貢献(06/27 07:07)
ＪＢＩＣと韓国輸銀が協力協定 アジアのインフラ整備促進―日韓財務対話(06/27 07:06)
ＮＹ円、１４３円台半ば(06/27 06:50)
ＮＹ円、１４３円台前半(06/26 22:38)
三菱自、夏季賞与を倍増 新卒対象、最大３０万円(06/26 21:54)
ＪＳＲ、革新機構の買収受け入れ １２月ＴＯＢ、半導体素材を強化―社長「業界再編を先導」(06/26 21:38)
火災保険料、全国平均１３％上げ 水害補償を５区分―損保料率機構(06/26 19:55)
トロピカーナオレンジ値上げ １０月、果汁調達難で―キリンビバ(06/26 19:04)
航空局長を戒告処分 利害関係者から接待―国交省(06/26 19:02)
カゴメ、業務用の冷凍固形野菜値上げ 原材料や資材の高騰で(06/26 18:42)
〔決算〕壱番屋、３～５月期は増収増益 値上げ、コロナの規制解除受け(06/26 18:37)
保険料調整、株主から厳しい声 損保大手、トップが陳謝(06/26 18:22)
ビジネスワイヤ
PR TIMES