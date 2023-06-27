大谷、単独トップの２６号 ６２打点もメジャー１位―米大リーグ
2023年06月27日15時17分
【アナハイム時事】米大リーグは２６日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はホワイトソックス戦に３番指名打者で出場し、四回に右中間へ２６号同点ソロ本塁打を放った。３打数１安打１打点、１四球で、本塁打は３試合ぶり。今季１１個目の盗塁も決めた。２６本塁打と６２打点は両リーグ単独トップとなった。
エンゼルスは２―１でサヨナラ勝ちした。
大谷、単独トップの２６号 ６２打点もメジャー１位―米大リーグ
2023年06月27日15時17分
【アナハイム時事】米大リーグは２６日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はホワイトソックス戦に３番指名打者で出場し、四回に右中間へ２６号同点ソロ本塁打を放った。３打数１安打１打点、１四球で、本塁打は３試合ぶり。今季１１個目の盗塁も決めた。２６本塁打と６２打点は両リーグ単独トップとなった。
エンゼルスは２―１でサヨナラ勝ちした。
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