地球環境審議官に松沢氏 環境省
2023年06月27日10時46分
環境省は２７日、小野洋地球環境審議官が退任し、松沢裕地球環境局長が昇格する人事を正式発表した。７月１日付で発令する。
地球環境審議官に松沢氏 環境省
2023年06月27日10時46分
環境省は２７日、小野洋地球環境審議官が退任し、松沢裕地球環境局長が昇格する人事を正式発表した。７月１日付で発令する。
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