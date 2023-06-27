日銀が２７日発表した資金循環統計によると、２０２３年３月末時点の日銀による国債（国庫短期証券を除く）の保有割合は５３．３４％で、過去最大となった。日銀が昨年１２月、許容する長期金利の上限を引き上げた後も国債売りが止まらず、金利上昇抑制のために大量の国債を買い入れた結果、割合が拡大した。