国税庁長官に住沢氏 官房長に宇波首相秘書官
2023年06月27日13時11分
政府は２７日、国税庁の阪田渉長官の後任に住沢整主税局長を充てる人事を正式発表した。主税局長には青木孝徳官房長を起用。首相官邸で少子化対策に携わった宇波弘貴首相秘書官が財務省に戻り、官房長に就く。７月４日付で発令する。
茶谷栄治事務次官、神田真人財務官、新川浩嗣主計局長、三村淳国際局長は留任する。
国税庁長官に住沢氏 官房長に宇波首相秘書官
2023年06月27日13時11分
政府は２７日、国税庁の阪田渉長官の後任に住沢整主税局長を充てる人事を正式発表した。主税局長には青木孝徳官房長を起用。首相官邸で少子化対策に携わった宇波弘貴首相秘書官が財務省に戻り、官房長に就く。７月４日付で発令する。
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