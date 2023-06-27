【ニューヨーク時事】週明け２６日のニューヨーク外国為替市場では、日本政府高官による円安けん制発言を受けた円買い戻しが一巡し、円相場は１ドル＝１４３円台半ば付近で小動きとなった。午後５時現在は１４３円４５～５５銭と、前週末同時刻比２０銭の円高・ドル安。