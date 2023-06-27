女子ゴルフの最新世界ランキングが２６日付で発表され、古江彩佳が前週から一つ上げて日本勢トップの１８位となった。山下美夢有は１９位、畑岡奈紗は２０位で、二つずつ下げた。全米女子プロ選手権で２位に入った笹生優花は４３位から２４位に浮上。

１位の高真栄（韓国）ら上位に変動はなかった。 （時事）