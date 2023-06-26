ＮＹ株、もみ合い
2023年06月26日23時04分
【ニューヨーク時事】週明け２６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策の見通しに関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１９．３８ドル高の３万３７４６．８１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４．４０ポイント高の１万３４９６．９２。
ＮＹ株、もみ合い
2023年06月26日23時04分
【ニューヨーク時事】週明け２６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策の見通しに関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１９．３８ドル高の３万３７４６．８１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４．４０ポイント高の１万３４９６．９２。
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ウォール・ストリート・ジャーナル