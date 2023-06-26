ＮＹ円、１４３円台前半
2023年06月26日22時38分
【ニューヨーク時事】週明け２６日午前のニューヨーク外国為替市場では、日本政府高官の円安けん制発言が相次いだことで円を買い戻す動きが先行し、円相場は１ドル＝１４３円台前半に上昇した。午前９時現在は１４３円１０～２０銭と、前週末午後５時比５５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４３円台前半
2023年06月26日22時38分
【ニューヨーク時事】週明け２６日午前のニューヨーク外国為替市場では、日本政府高官の円安けん制発言が相次いだことで円を買い戻す動きが先行し、円相場は１ドル＝１４３円台前半に上昇した。午前９時現在は１４３円１０～２０銭と、前週末午後５時比５５銭の円高・ドル安。
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