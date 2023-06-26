木村守男氏死去 前青森県知事、木村次郎防衛政務官の父
2023年06月26日22時02分
木村 守男氏（きむら・もりお＝前青森県知事、木村次郎防衛政務官の父）２５日午前６時５３分、老衰のため青森県藤崎町の病院で死去。８５歳。同県出身。葬儀は近親者で執り行い、後日お別れの会を開く。喪主は妻せつゑさん。
国会議員秘書や青森県議、衆院議員を経て９５年２月、青森県知事に初当選。自身の女性問題に関する週刊誌報道を受け、３期目途中の０３年５月に辞職した。
木村守男氏死去 前青森県知事、木村次郎防衛政務官の父
2023年06月26日22時02分
木村 守男氏（きむら・もりお＝前青森県知事、木村次郎防衛政務官の父）２５日午前６時５３分、老衰のため青森県藤崎町の病院で死去。８５歳。同県出身。葬儀は近親者で執り行い、後日お別れの会を開く。喪主は妻せつゑさん。
国会議員秘書や青森県議、衆院議員を経て９５年２月、青森県知事に初当選。自身の女性問題に関する週刊誌報道を受け、３期目途中の０３年５月に辞職した。
こんな記事も
政治用語
政治
木村守男氏死去 前青森県知事、木村次郎防衛政務官の父(06/26 22:02)
自民各派幹部、結束を確認(06/26 21:55)
政府、ロシア情勢を注視 反乱巡り「困惑」隠せず(06/26 20:29)
自公、２７日に衆院選協力合意 東京扱いは協議継続(06/26 19:45)
自民・石原元幹事長が衆院選不出馬 「後進に譲る」、政治活動は継続(06/26 19:40)
学校での生成ＡＩ指針、７月公表へ 夏の宿題利用に制限も―政府戦略会議(06/26 19:11)
細川元首相、制度維持を主張 「二大政党制、必ずしも求めず」―衆院選(06/26 19:09)
航空局長を戒告処分 利害関係者から接待―国交省(06/26 19:02)
「対日戦勝記念日」成立 ロシア(06/26 18:44)
岸田首相、障害者技能メダリストと面会(06/26 18:40)
首相動静（６月２６日）(06/26 18:27)
大阪４選挙区で予備選 維新・吉村氏(06/26 18:03)
岸田首相、感染増に先手アピール 専門家は「第９波」見方(06/26 17:30)
国民・大塚氏、出馬を正式表明 名古屋市長選(06/26 17:28)
フィンランド新首相に祝意 岸田首相(06/26 16:39)
共産、衆院小選挙区に１１人(06/26 15:44)
松野官房長官「反日感情あおり遺憾」 ロシアの戦勝記念日法案可決(06/26 12:20)
岸田首相「国民の安心に全力」 コロナ専門家と意見交換(06/26 12:09)
ロシア情勢、岸田首相「関心持って注視」(06/26 11:40)
維新、公明に絶縁状 全国政党化へ「闘う姿勢」―次期衆院選(06/26 07:05)
宇宙、偽情報で協力強化 日ＮＡＴＯが新文書(06/26 07:02)
首相動静（６月２５日）(06/25 22:02)
候補者調整、地域事情を考慮 立民代表(06/25 21:33)
岸田首相、ロシア情勢協議 外務次官らが報告(06/25 20:34)
紛争下で「女性の権利後退に懸念」 Ｇ７男女参画相会合、声明採択し閉幕(06/25 18:48)
維新、関西６選挙区で擁立決定 次期衆院選、公明と全面対決へ(06/25 17:40)
保険証廃止、自民「不安払拭」を強調 立民は撤回主張―ＮＨＫ討論(06/25 12:00)
衆院選、７０８人が出馬準備 自民、空白区解消急ぐ―立・維、候補積み増しへ(06/25 07:09)
首相動静（６月２４日）(06/24 22:05)
Ｇ７男女共同参画相会合が開幕 コロナ禍の教訓議論(06/24 19:38)