三菱自動車は２６日、新卒社員の夏季賞与を前年比２倍の最大３０万円に引き上げると明らかにした。２０２２年は１５万円程度をお祝い金として支給していた。若手社員の処遇を改善し、人材確保につなげる狙いがある。

引き上げるのは２３年６月末の夏季賞与で、新卒社員のスキルアップを支援する。冬季の扱いは未定。三菱自によると、賞与引き上げの対象となる新卒社員は２８４人という。