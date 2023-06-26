楽天が連敗を５で止めた。二回に山崎の二塁打で先制。五回に辰己の二塁打、七回は小深田の中前打で加点した。田中将は７回１失点で４勝目。鈴木翔がつなぎ、松井裕が１５セーブ目。ソフトバンクは柳田のソロのみに終わり３位に転落した。