楽天、連敗を５で止める プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年06月26日21時16分
楽天が連敗を５で止めた。二回に山崎の二塁打で先制。五回に辰己の二塁打、七回は小深田の中前打で加点した。田中将は７回１失点で４勝目。鈴木翔がつなぎ、松井裕が１５セーブ目。ソフトバンクは柳田のソロのみに終わり３位に転落した。
楽天、連敗を５で止める プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年06月26日21時16分
楽天が連敗を５で止めた。二回に山崎の二塁打で先制。五回に辰己の二塁打、七回は小深田の中前打で加点した。田中将は７回１失点で４勝目。鈴木翔がつなぎ、松井裕が１５セーブ目。ソフトバンクは柳田のソロのみに終わり３位に転落した。
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