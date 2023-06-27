国交次官に和田氏 旧建設省系が昇格へ
2023年06月27日07時08分
政府は２６日、国土交通省の藤井直樹事務次官が退任し、後任に和田信貴国土交通審議官を起用する人事を固めた。閣議での承認を経て、近く発令する。藤井氏は旧運輸省出身、和田氏は旧建設省の事務系出身。
〔国土交通事務次官〕
和田 信貴氏（わだ・のぶたか）東大法卒。８７年建設省（現国土交通省）に入り、国交省住宅局長、総合政策局長などを経て２２年６月国土交通審議官。５９歳。長野県出身。
国交次官に和田氏 旧建設省系が昇格へ
2023年06月27日07時08分
政府は２６日、国土交通省の藤井直樹事務次官が退任し、後任に和田信貴国土交通審議官を起用する人事を固めた。閣議での承認を経て、近く発令する。藤井氏は旧運輸省出身、和田氏は旧建設省の事務系出身。
〔国土交通事務次官〕
和田 信貴氏（わだ・のぶたか）東大法卒。８７年建設省（現国土交通省）に入り、国交省住宅局長、総合政策局長などを経て２２年６月国土交通審議官。５９歳。長野県出身。
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