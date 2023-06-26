【ロンドン時事】週明け２６日午前のロンドン外国為替市場では、日本政府の為替介入に対する警戒感からドル売り・円買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４３円台前半に上昇した。正午現在は１４３円０４～１４銭と、前週末午後４時比６６銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５５円９８銭～１５６円０８銭と、４１銭の円高・ユーロ安。