東北日本海側、大雨注意 ２８日、梅雨前線で―気象庁
2023年06月26日18時49分
気象庁は２６日、東北地方の日本海側では２８日に梅雨前線の影響で大雨になる所があると発表した。前線が日本海から東北地方や北海道に延びる見通しで、秋田、山形両県を中心に土砂災害や低地の浸水、河川の増水に注意が必要という。
２７日午後６時から２８日午後６時までの２４時間雨量は、多い所で５０～１００ミリと予想される。
東北日本海側、大雨注意 ２８日、梅雨前線で―気象庁
2023年06月26日18時49分
気象庁は２６日、東北地方の日本海側では２８日に梅雨前線の影響で大雨になる所があると発表した。前線が日本海から東北地方や北海道に延びる見通しで、秋田、山形両県を中心に土砂災害や低地の浸水、河川の増水に注意が必要という。
２７日午後６時から２８日午後６時までの２４時間雨量は、多い所で５０～１００ミリと予想される。
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