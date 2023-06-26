壱番屋＝２０２３年３～５月期連結決算は増収増益。国内では期間限定メニューの発売や、食事券が抽選で当たるキャンペーンの実施により売り上げが増加。前期に実施した値上げにより、客単価が大きく上昇したことも収益を押し上げた。