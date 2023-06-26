外食売上高１１．８％増 コロナ５類移行が追い風―５月
2023年06月26日16時55分
日本フードサービス協会が２６日発表した５月の外食産業売上高（新店を含む全店ベース）は、前年同月比１１．８％増加した。大型連休中に帰省客やインバウンド（訪日客）の消費が好調だったほか、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが同月８日に「５類」へ移行したことも追い風となった。コロナ禍前の１９年同月比でも７．６％増となった。
外食売上高１１．８％増 コロナ５類移行が追い風―５月
2023年06月26日16時55分
日本フードサービス協会が２６日発表した５月の外食産業売上高（新店を含む全店ベース）は、前年同月比１１．８％増加した。大型連休中に帰省客やインバウンド（訪日客）の消費が好調だったほか、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが同月８日に「５類」へ移行したことも追い風となった。コロナ禍前の１９年同月比でも７．６％増となった。
こんな記事も
経済用語
経済
基調判断「改善」に上方修正 ４月の景気動向指数改定値―内閣府(06/26 17:38)
航空局長を懲戒処分 利害関係者から接待―国交省(06/26 17:38)
鶏卵卸値、半年ぶり値下がり 前週末比５円安、需給緩和(06/26 17:33)
ＪＳＲ、革新機構の買収受け入れ １２月にＴＯＢ、半導体素材を強化へ(06/26 17:26)
円相場、１４３円１８～１８銭 ２６日午後５時現在(06/26 17:07)
製造業、７期ぶり改善か 半導体不足の影響緩和―日銀短観・民間予測(06/26 17:05)
外食売上高１１．８％増 コロナ５類移行が追い風―５月(06/26 16:55)
「お～いお茶」など値上げ ２リットル商品、１０月から―伊藤園(06/26 16:36)
大場智満氏死去、９４歳 元財務官、プラザ合意尽力(06/26 16:28)
東エレク、国内で再エネ使用比率１００％達成 温室効果ガス排出量はゼロ(06/26 16:21)
トヨタ、タイ工場に水素製造装置 ＦＣＶに活用(06/26 15:46)
「マイナ不信の発端」 時田富士通社長が陳謝(06/26 15:43)
８２円安の３万２６９８円８１銭 ２６日の平均株価(06/26 15:06)
故渡守武健氏（元大日本製薬社長、２月１日死去）のお別れの会(06/26 14:28)
三菱ＵＦＪ銀、インドネシアの自動車ローン会社買収 ６６０億円で２４年初旬(06/26 13:49)
大阪ガス、米国で系統蓄電池事業に参入 再エネ推進のＮＹ州で(06/26 13:41)
東芝デジタル、ひょうの発生予測 三井住友海上と実証実験(06/26 13:38)
生成ＡＩ、就活利用に懸念 民間企業「人柄見えず」―情報収集は容認・時事通信調査(06/26 13:32)
行き過ぎた動き「適切に対応」 円安進行で―鈴木財務相(06/26 12:27)
円相場、１４３円４９～５０銭 ２６日正午現在(06/26 12:09)
６４円高の３万２８４６円２４銭 ２６日午前の平均株価(06/26 11:39)
塩野義、米製薬買収 抗菌薬開発、最大２００億円(06/26 11:17)
複数ガスの濃度を瞬時に測定 小型センシング技術開発―東芝(06/26 10:57)
物価高リスク「無視できず」 緩和継続、意見相次ぐ―日銀６月会合(06/26 10:53)
免除・猶予、高水準続く ２２年度、納付率は１１年連続増―国民年金(06/26 10:22)
円相場、１４３円５３～５４銭 ２６日午前９時現在(06/26 09:06)
本店周辺「高感度な街に」 新宿再開発巡り―細谷三越伊勢丹ＨＤ社長(06/25 07:09)
飛躍へ「失敗不可欠」 旭酒造の桜井会長に聞く(06/25 07:08)
ＮＹ醸造「獺祭」１０月デビュー 海外初生産、米市場席巻狙う(06/25 07:07)
産業界もエネルギー移行容認 対日関係「発展望む」―米ヒューストン市長(06/24 20:31)
ビジネスワイヤ
PR TIMES