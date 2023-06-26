伊藤園が値上げする「お～いお茶 緑茶 ＰＥＴ ２Ｌ」（左）と、「健康ミネラルむぎ茶 ＰＥＴ ２Ｌ」（同社提供）

伊藤園は２６日、緑茶など２リットル入りのペットボトル製品２１品の希望小売価格を、１０月１日出荷分から６．６～９．３％引き上げると発表した。定番商品では「お～いお茶 緑茶 ＰＥＴ ２Ｌ」や「健康ミネラルむぎ茶 ＰＥＴ ２Ｌ」が４１０円から４３７円になる。同サイズのミネラルウオーターも値上げする。



５月のスーパー売上高１．３％増 食料品値上げで販売単価上昇

同社が２リットル入り飲料を値上げするのは昨年１０月以来。光熱費や原料価格の高騰が理由という。