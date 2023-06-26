男子ゴルフの最新世界ランキングが２５日付で発表され、松山英樹は前週の２７位から２６位に上がった。比嘉一貴は三つ下げて１１３位、金谷拓実は五つ後退し１１９位。１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）