トヨタ自動車は２６日、タイの製造子会社「トヨタダイハツエンジニアリング＆マニュファクチャリング」（サムットプラカーン県）に、鶏ふんや廃棄食料を使って水素を製造する装置を１１月に導入すると発表した。製造した水素は燃料電池車（ＦＣＶ）向けに使うことを想定している。