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共産、衆院小選挙区に１１人

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共産、衆院小選挙区に１１人

2023年06月26日15時44分

　共産党は２６日、次期衆院選の小選挙区候補１１人を発表した。いずれも新人。同党の小選挙区候補は計８６人となった。新たな顔触れは次の通り。（敬称略）

共産・田村氏、衆院くら替え　穀田、笠井氏、政界引退へ

　埼玉７区　佐藤一馬▽同９区　猪股嘉直▽同１１区　柿沼遥輝▽千葉１０区　仲幸子▽東京１３区　沢田真吾▽神奈川１０区　片柳進▽愛知１４区　浅尾大輔▽兵庫１区　藤末浩美▽広島１区　中原剛▽愛媛３区　西井直人▽福岡６区　河野一弘。

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