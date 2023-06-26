共産党は２６日、次期衆院選の小選挙区候補１１人を発表した。いずれも新人。同党の小選挙区候補は計８６人となった。新たな顔触れは次の通り。（敬称略）



共産・田村氏、衆院くら替え 穀田、笠井氏、政界引退へ

埼玉７区 佐藤一馬▽同９区 猪股嘉直▽同１１区 柿沼遥輝▽千葉１０区 仲幸子▽東京１３区 沢田真吾▽神奈川１０区 片柳進▽愛知１４区 浅尾大輔▽兵庫１区 藤末浩美▽広島１区 中原剛▽愛媛３区 西井直人▽福岡６区 河野一弘。