共産、衆院小選挙区に１１人
2023年06月26日15時44分
共産党は２６日、次期衆院選の小選挙区候補１１人を発表した。いずれも新人。同党の小選挙区候補は計８６人となった。新たな顔触れは次の通り。（敬称略）
埼玉７区 佐藤一馬▽同９区 猪股嘉直▽同１１区 柿沼遥輝▽千葉１０区 仲幸子▽東京１３区 沢田真吾▽神奈川１０区 片柳進▽愛知１４区 浅尾大輔▽兵庫１区 藤末浩美▽広島１区 中原剛▽愛媛３区 西井直人▽福岡６区 河野一弘。
共産、衆院小選挙区に１１人
2023年06月26日15時44分
共産党は２６日、次期衆院選の小選挙区候補１１人を発表した。いずれも新人。同党の小選挙区候補は計８６人となった。新たな顔触れは次の通り。（敬称略）
埼玉７区 佐藤一馬▽同９区 猪股嘉直▽同１１区 柿沼遥輝▽千葉１０区 仲幸子▽東京１３区 沢田真吾▽神奈川１０区 片柳進▽愛知１４区 浅尾大輔▽兵庫１区 藤末浩美▽広島１区 中原剛▽愛媛３区 西井直人▽福岡６区 河野一弘。
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