故渡守武健氏（元大日本製薬社長、２月１日死去）のお別れの会
2023年06月26日14時28分
故渡守武健氏（元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長、２月１日死去）のお別れの会 ７月２１日午後１時から大阪市北区中之島５の３の６８のリーガロイヤルホテル「光琳の間」で。主催は野村博住友ファーマ社長。
故渡守武健氏（元大日本製薬社長、２月１日死去）のお別れの会
2023年06月26日14時28分
故渡守武健氏（元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長、２月１日死去）のお別れの会 ７月２１日午後１時から大阪市北区中之島５の３の６８のリーガロイヤルホテル「光琳の間」で。主催は野村博住友ファーマ社長。
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