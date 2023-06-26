東芝デジタル、ひょうの発生予測 三井住友海上と実証実験
2023年06月26日13時38分
東芝デジタルソリューションズ（ＴＤＳ、川崎市）と三井住友海上火災保険は２６日、東芝独自の気象レーダー解析技術を用いてひょうの発生を予測し、保険契約者に知らせるサービスの実証実験を始めると発表した。
東芝デジタル、ひょうの発生予測 三井住友海上と実証実験
2023年06月26日13時38分
東芝デジタルソリューションズ（ＴＤＳ、川崎市）と三井住友海上火災保険は２６日、東芝独自の気象レーダー解析技術を用いてひょうの発生を予測し、保険契約者に知らせるサービスの実証実験を始めると発表した。
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