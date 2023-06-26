岸田首相「国民の安心に全力」 コロナ専門家と意見交換
2023年06月26日12時09分
岸田文雄首相は２６日、新型インフルエンザ等対策推進会議の尾身茂議長らと首相官邸で面会し、新型コロナウイルス対策を巡り意見交換した。首相は「国民が安心して豊かな暮らしを送ることができるように全力で取り組みたい」と述べた。
感染症法上の位置付けを「５類」に移行して以降、感染が拡大している状況などを踏まえ、尾身氏らは「高齢者をどう守るかが非常に重要だ」と指摘。定期的なワクチン接種の意義を訴えた。
岸田首相「国民の安心に全力」 コロナ専門家と意見交…
2023年06月26日12時09分
岸田文雄首相は２６日、新型インフルエンザ等対策推進会議の尾身茂議長らと首相官邸で面会し、新型コロナウイルス対策を巡り意見交換した。首相は「国民が安心して豊かな暮らしを送ることができるように全力で取り組みたい」と述べた。
感染症法上の位置付けを「５類」に移行して以降、感染が拡大している状況などを踏まえ、尾身氏らは「高齢者をどう守るかが非常に重要だ」と指摘。定期的なワクチン接種の意義を訴えた。
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