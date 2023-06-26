東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身



西に新大関霧島 ３関脇が昇進目指す―大相撲名古屋場所新番付

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫 大 関 ◎霧 島 陸 奥 モンゴ

関 脇 豊昇龍 立 浪 モンゴ 関 脇 大栄翔 追手風 埼 玉

関 脇 若元春 荒 汐 福 島

小 結 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉 小 結 ○阿 炎 錣 山 埼 玉

前頭 １ 錦 木 伊勢海 岩 手 前頭 １ 翔 猿 追手風 東 京

２×正 代 時津風 熊 本 ２ 御嶽海 出羽海 長 野

３ 翠富士 伊勢浜 静 岡 ３ 明 生 立 浪 鹿児島

４ 朝乃山 高 砂 富 山 ４ 宇 良 木 瀬 大 阪

５ 平戸海 境 川 長 崎 ５ 阿武咲 阿武松 青 森

６ 北青鵬 宮城野 北海道 ６ 王 鵬 大 嶽 東 京

７ 高 安 田子浦 茨 城 ７ 玉 鷲 片男波 モンゴ

８ 佐田の海境 川 熊 本 ８ 錦富士 伊勢浜 青 森

９ 隆の勝 常盤山 千 葉 ９ 北勝富士八 角 埼 玉

１０ 金峰山 木 瀬 カザフ １０ 妙義龍 境 川 兵 庫

１１ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎 １１ 剣 翔 追手風 東 京

１２ 千代翔馬九 重 モンゴ １２×若隆景 荒 汐 福 島

１３◎豪ノ山 武 隈 大 阪 １３ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉

１４ 大翔鵬 追手風 モンゴ １４◎湘南乃海高田川 神奈川

１５ 竜 電 高田川 山 梨 １５ 宝富士 伊勢浜 青 森

１６ 遠 藤 追手風 石 川 １６○武将山 藤 島 茨 城

１７ 碧 山 春日野 ブルガ １７◎伯桜鵬 宮城野 鳥 取