磐田快勝で５位 Ｊ２
2023年06月25日21時41分
明治安田Ｊ２リーグは２５日、各地で第２２節の残り３試合が行われ、磐田は熊本に２―０で快勝して勝ち点３６とし、５位に浮上した。清水は群馬と、仙台は徳島と引き分けた。
磐田快勝で５位 Ｊ２
2023年06月25日21時41分
明治安田Ｊ２リーグは２５日、各地で第２２節の残り３試合が行われ、磐田は熊本に２―０で快勝して勝ち点３６とし、５位に浮上した。清水は群馬と、仙台は徳島と引き分けた。
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