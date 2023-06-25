ＰＣＲ検査結果偽造で処分 トランポリン
2023年06月25日19時08分
日本体操協会は２５日、トランポリン男子の元日本代表で現在は埼玉県協会に指導者として登録する島田諒太氏がＰＣＲ検査結果の文書を偽造したとして、倫理規定違反により半年間をめどに資格を停止する処分を下した。
協会によると、島田氏は昨年１２月と今年３月に東京都内の練習施設で選手を指導する際、必要な検査を受けていないにもかかわらず日付を改ざんしたＰＣＲ検査結果の文書を提出した。
ＰＣＲ検査結果偽造で処分 トランポリン
2023年06月25日19時08分
日本体操協会は２５日、トランポリン男子の元日本代表で現在は埼玉県協会に指導者として登録する島田諒太氏がＰＣＲ検査結果の文書を偽造したとして、倫理規定違反により半年間をめどに資格を停止する処分を下した。
協会によると、島田氏は昨年１２月と今年３月に東京都内の練習施設で選手を指導する際、必要な検査を受けていないにもかかわらず日付を改ざんしたＰＣＲ検査結果の文書を提出した。
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