一山が今月２度目となるハーフマラソンで好感触を得た。４日の仙台国際に続いて優勝。タイムを１分以上縮め、「２戦とも勝ち切れたのはいい流れ」と手応えを口にした。

１０月のマラソングランドチャンピオンシップでパリ五輪切符を目指す。２位以内で代表となるが、狙うは優勝。「今よりもっと状態を上げて、最高のパフォーマンスを見せられるように頑張りたい」と力を込めた。