中日は五回２死一、二塁からビシエド、細川、石川昂の３連続適時打で３点先制。その後も大島、龍空の適時打で効果的に加点した。涌井は６回１失点と粘って３勝目。救援陣も好投した。ヤクルトは六回に村上の本塁打で挙げた１点のみ。