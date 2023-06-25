ＤｅＮＡ首位浮上 プロ野球・ＤｅＮＡ―阪神
2023年06月25日17時30分
ＤｅＮＡが同一カード３連勝で首位に浮上した。二回に伊藤の犠飛で先制。三回には佐野の適時打と牧の犠飛で２点を加え、五、六回にも１点ずつ奪った。バウアーは七回途中まで３失点で５勝目、山崎が１７セーブ目。阪神は今季初の５連敗。
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2023年06月25日17時30分
ＤｅＮＡが同一カード３連勝で首位に浮上した。二回に伊藤の犠飛で先制。三回には佐野の適時打と牧の犠飛で２点を加え、五、六回にも１点ずつ奪った。バウアーは七回途中まで３失点で５勝目、山崎が１７セーブ目。阪神は今季初の５連敗。
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