全日本学生柔道優勝大会最終日は２５日、東京・日本武道館で男子７人制（体重無差別）が行われ、昨年と同じ顔合わせとなった決勝で、国士舘大が東海大を３―０と破り、１６年ぶり７度目の制覇を果たした。東海大は７連覇を逃した。

国士舘大は決勝の副将戦で、世界選手権１００キロ超級代表の斉藤立が相手の反則負けを誘い、１人を残して２―０とし、優勝を決めた。３位は明大と天理大。