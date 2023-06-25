広島が巨人と入れ替わり３位に浮上。二回にデビッドソンの２ランで先制し、四回には田中の二塁打で１点を加えた。今季初先発の森は５回２失点で初白星。救援陣も好投し、矢崎が１１セーブ目。巨人は打線があと一押しできなかった。