オリックスが３連敗を免れた。山崎福は制球が良く、九回途中４安打２失点で６勝目を挙げた。打線は四回に杉本の２点左前打、紅林の中前打で３点を先取。七回は森の左前打で１点を加えた。ソフトバンクは反撃が遅く、連勝が４でストップ。